В США объяснили значение результатов кокусов в Айове для Трампа

«Я думаю, что сила его привлекательности во многом основана на воспоминаниях людей о том, как это было до COVID, когда он был президентом. Они помнят экономику и то, как она процветала… Они помнят тот факт, что мы не участвовали ни в каких войнах и даже не финансировали войны за границей», — считает Хьюм.