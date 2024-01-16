48 заключенных сбежали из тюрьмы в Эквадоре

48 заключенных сбежали из тюрьмы в эквадорской провинции Эсмеральдас. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную службу комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям (SNAI), побег выявили во время масштабного рейда с участием 2 тысяч солдат и полицейских.

По информации ведомства, после активации протоколов безопасности правоохранителям удалось поймать пятерых беглецов. Отмечается, что в ходе того же рейда стало известно о смерти одного заключенного. Причины пока не установлены, обстоятельства инцидента не уточняются.

Напомним, что 7 января из тюрьмы в Эквадоре сбежал лидер преступной группировки «Лос-Чонеро» Адольфо Масиас по прозвищу Фито. Утром 8 января его должны были перевести в тюрьму особо строгого режима «Ла-Рока», но Фито не оказалось в камере. После этого в ряде учреждений пенитенциарной системы произошли бунты.