Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин призвал укреплять патриотические силы Тайваня и продолжать бороться с сепаратистами, выступающими за независимость острова. Об этом говорится в его статье о задачах патриотического единого фронта, опубликованной в партийном журнале "Цюши".

"Реализовывать общую стратегию партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, развивать и укреплять широкие патриотические, нацеленные на объединение силы Тайваня, выступать против сепаратистских действий "за независимость Тайваня" и содействовать полному воссоединению родины", - так определил китайский лидер задачи по работе на тайваньском направлении после состоявшихся там выборов.

Си Цзиньпин призвал в работе с тайваньскими соотечественниками и китайской диаспорой в зарубежных странах "сосредоточить внимание на китайской мечте", "помочь китайцам за рубежом и их семьям посвятить себя модернизации родины и великому делу мирного воссоединения".

На Тайване 14 января прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (набрал 40,05% голосов). Оппозиция признала поражение.