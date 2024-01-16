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CNN: Десантис не намерен отказываться от предвыборной гонки в США

Губернатор Флориды Рон Десантис намерен продолжить участие в предвыборной гонке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на сотрудника штаба Десантиса.

Десантис продолжит участие в предвыборной гонке в США
© globallookpress.com

"Впереди большая битва. Ставки этого народа слишком высоки, мы не откажемся", - сказал он.

Телеканал Fox News прогнозирует Десантису второе место на первичных выборах республиканцев в штате Айова.

Ранее о выходе из гонки заявил бизнесмен Вивек Рамасвами.

Трамп отреагировал на предварительные результаты выборов в Айове

Первые кокусы республиканцев, которые дают формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии, проходят 15 января в штате Айова. Кокусы - собрания партийных активистов, на которых каждая партия выбирает своего кандидата. Согласно промежуточным итогам, лидирует экс-президент США Дональд Трамп. Конкуренцию ему составляют Десантис и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

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