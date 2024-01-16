Пока вы спали: режим ЧС в Воронеже и реакция Трампа на победу в Айове

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В Воронеже после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов Украины ввели в Воронеже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал мэра города Вадим Кстенин.

Он указал, что комиссия по оценке недвижимости уже на месте и оценивает причиненный ущерб.

Трамп отреагировал на предварительные результаты выборов в Айове

Экс-лидер США Дональд Трамп прокомментировал предварительные результаты выборов в штате Айова. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал Fox News.

«Большая честь, что в первые минуты было объявлено, что я побеждаю против заслуженных соперников», — заявил он.

Ранее стало известно, что Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова.

Маск понадеялся на организацию мирного саммита по Украине

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду, что в этом году удастся провести мирный саммит по Украине по просьбе главы государства Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в социальной сети X.

Таким образом предприниматель отреагировал слова президента Швейцарии Виолы Амхерд, которая заявила, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит «высокого уровня» по Украине.

В Европе объяснили необходимость войны с Россией

Германия говорит о возможном военном конфликте с Россией, чтобы навести страх среди собственного народа и избежать социального взрыва. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X, передает РИА Новости.

Политик предрек начало беспорядков в феврале 2024 года и их пик в 2025 году. По его словам, план, разработанный властями, «крайне точный» и направлен в первую очередь на внутреннюю аудиторию ЕС для предотвращения социального взрыва.

КСИР нанес удар по боевикам в Сирии, причастным к недавним терактам в Иране

Ракетный удар по Сирии нанес Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана и тем самым уничтожил нескольких террористов, причастных к недавним терактам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.