$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Рамасвами выходит из президентской гонки в США

Бизнесмен Вивек Рамасвами сходит с дистанции в борьбе за кресло кандидата президентской кампании США. Об этом он сказал в ходе своего выступления перед своими сторонниками в штате Айова. По данным ТАСС, заявление было сделано после проведения первых кокусов республиканцев, которые дали формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии.

Выступающий против помощи Украине кандидат вышел из президентской гонки в США
© globallookpress.com

Кандидат в президенты США Рамасвами назвал события на Украине бессмысленной войной

Одновременно Рамасвами заявил о поддержке экс-президента США Дональда Трампа, который также борется за президентское кресло.

«Он (Трамп) получит мою полную поддержку», — подчеркнул Рамасвами.

Согласно предварительным итогам первичных выборов в штате Айова Трамп лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах главы государства.

В мире
Вивек Рамасвами
Дональд Трамп
Республиканская партия США