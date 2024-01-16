Выступающий против помощи Украине кандидат вышел из президентской гонки в США

Бизнесмен Вивек Рамасвами сходит с дистанции в борьбе за кресло кандидата президентской кампании США. Об этом он сказал в ходе своего выступления перед своими сторонниками в штате Айова. По данным ТАСС, заявление было сделано после проведения первых кокусов республиканцев, которые дали формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии.
Одновременно Рамасвами заявил о поддержке экс-президента США Дональда Трампа, который также борется за президентское кресло.
«Он (Трамп) получит мою полную поддержку», — подчеркнул Рамасвами.
Согласно предварительным итогам первичных выборов в штате Айова Трамп лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах главы государства.