Зеленский разозлил пользователей Сети визитом в Швейцарию

Визитом в Швейцарию Зеленский разозлил пользователей Сети
Пользователи социальной сети X выразили недоумение по поводу заявления Владимира Зеленского о поддержке со стороны Швейцарии.
Стало известно, Берн предоставит Киеву гуманитарную, финансовую и политическую поддержку.
"Как это соотносится с традиционным нейтралитетом Швейцарии?" — удивился Fernando Gutierrez.
"Я думал, Швейцария всегда оставалась нейтральной" — отметил Tmaze formally Change.
"Просто сдавайся уже, Зеленский. Байден уже ушел с Украины и теперь бомбит Йемен. Американский народ не хочет иметь с тобой ничего общего", — обратился к нему Paul A. Szypula.
Накануне президент Швейцарии Виола Амхерд после встречи с Владимиром Зеленским заявила о его просьбе организовать мирный саммит "высокого уровня" по Украине, пишет РИА Новости.
Ранее "СП" писала, что визит Зеленского в Швейцарию породит крупный конфликт.