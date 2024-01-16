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Визитом в Швейцарию Зеленский разозлил пользователей Сети

Пользователи социальной сети X выразили недоумение по поводу заявления Владимира Зеленского о поддержке со стороны Швейцарии.

Зеленский разозлил пользователей Сети визитом в Швейцарию
© ТАСС

Стало известно, Берн предоставит Киеву гуманитарную, финансовую и политическую поддержку.

"Как это соотносится с традиционным нейтралитетом Швейцарии?" — удивился Fernando Gutierrez.

"Я думал, Швейцария всегда оставалась нейтральной" — отметил Tmaze formally Change.

"Просто сдавайся уже, Зеленский. Байден уже ушел с Украины и теперь бомбит Йемен. Американский народ не хочет иметь с тобой ничего общего", — обратился к нему Paul A. Szypula.

Маск отреагировал на просьбу Зеленского организовать мирный саммит по Украине

Накануне президент Швейцарии Виола Амхерд после встречи с Владимиром Зеленским заявила о его просьбе организовать мирный саммит "высокого уровня" по Украине, пишет РИА Новости.

Ранее "СП" писала, что визит Зеленского в Швейцарию породит крупный конфликт.

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Владимир Зеленский