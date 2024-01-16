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В Японии обеспокоились из-за обещания Путина

Обещанием посетить Курильские острова президент России Владимир Путин «фактически посылает Японию к черту». Об этом газете South China Morning Post (SCMP) заявил доцент кафедры международных отношений Токийского университета Ре Хината Ямагучи.

В Японии обеспокоились из-за обещания Путина по Курилам
© ТАСС

Он напомнил, что несколько месяцев назад глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что спор с Японией окончен и что вопрос суверенитета над Курилами не обсуждается, по его мнению, Путин «просто закрепляет эту позицию».

«Поступая так, он фактически посылает Японию к черту. Не думаю, что визит Путина на острова сделает отношения хуже, чем они есть сейчас, но нам нужно будет следить за тем, что он станет делать, если и когда он все-таки поедет на Курилы», — заявил Ямагучи.

Доцент также выразил беспокойство тем, что «ситуация станет более серьезной», если Путин распорядится предпринять конкретные шаги по развитию островов.

11 января президент России Владимир Путин заявил, что когда-нибудь посетит Курильские острова, не уточнив при этом, какую часть Курил и когда он намерен посетить. Правительство Японии после слов российского лидера пообещало внимательно следить за ситуацией.

В апреле 2023 года Япония в опубликованной «Синей книге» назвала Курилы «незаконно оккупированными». В Токио считают, что острова являются «исконными японскими территориями, на которые распространяется суверенитет Японии». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Японии запомнить принадлежность Итурупа.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Зачем Японии на самом деле нужны Курилы

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