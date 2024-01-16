В Японии обеспокоились из-за обещания Путина по Курилам

Обещанием посетить Курильские острова президент России Владимир Путин «фактически посылает Японию к черту». Об этом газете South China Morning Post (SCMP) заявил доцент кафедры международных отношений Токийского университета Ре Хината Ямагучи.

Он напомнил, что несколько месяцев назад глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что спор с Японией окончен и что вопрос суверенитета над Курилами не обсуждается, по его мнению, Путин «просто закрепляет эту позицию».

«Поступая так, он фактически посылает Японию к черту. Не думаю, что визит Путина на острова сделает отношения хуже, чем они есть сейчас, но нам нужно будет следить за тем, что он станет делать, если и когда он все-таки поедет на Курилы», — заявил Ямагучи.

Доцент также выразил беспокойство тем, что «ситуация станет более серьезной», если Путин распорядится предпринять конкретные шаги по развитию островов.

11 января президент России Владимир Путин заявил, что когда-нибудь посетит Курильские острова, не уточнив при этом, какую часть Курил и когда он намерен посетить. Правительство Японии после слов российского лидера пообещало внимательно следить за ситуацией.

В апреле 2023 года Япония в опубликованной «Синей книге» назвала Курилы «незаконно оккупированными». В Токио считают, что острова являются «исконными японскими территориями, на которые распространяется суверенитет Японии». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Японии запомнить принадлежность Итурупа.