Ким Чен Ын назвал врага номер один

Лидер КНДР Ким Чен Ын убежден, что Южную Корею следует обозначить в конституции страны как враждебную страну номер один. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап, которое в свою очередь ссылается на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

До этого он объявил, что северокорейская армия намеревается ускорить подготовку к возможной войне на фоне роста числа провокаций и усиления конфронтации со стороны США.

Лидер КНДР подчеркнул, что эти указания сформулированы после «углубленного анализа серьезной политической и военной ситуации на Корейском полуострове». Ким Чен Ын также обвинил США и союзников в «самых беспрецедентных в истории конфронтационных действиях» против Северной Кореи.

Кроме того, Пхеньян в рамках подготовки планирует усилить контакты и взаимодействие «со странами антиимпериалистического блока».

Южнокорейское агентство Ренхап также сообщает, что КНДР упраздняет ведомства, занимающиеся делами между Южной и Северной Кореей.