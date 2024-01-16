На Украине предложили мобилизовать 100 депутатов

"Но нужно выработать норму, как сохранить действующей Верховную раду, <...> которая сможет принимать законы, продолжать военное положение, мобилизацию, а для этого нужно 300 нардепов, - пояснил Цымбалюк. - Сегодня есть 401 народный депутат. Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации - это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать". По его мнению, это продемонстрировало бы обществу "справедливость по мобилизации".

Со своим видением закона о мобилизации выступил в эфире телеканала "Киев" и военнослужащий Руслан Кошулинский, занимавший пост вице-спикера Рады в 2012 - 2014 годах. По его мнению, уклонисты должны быть лишены права голосовать, быть избранными или назначаться на какие-либо должности.

Украинское правительство готовит законопроект о новых правилах мобилизации. Его первая версия предлагала разрешить властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты. Однако законопроект вызвал разногласия среди парламентариев и был направлен на доработку. Ожидается, что новая версия поступит в парламент в ближайшее время.