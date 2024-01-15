Мадуро обвинил США в экономическом геноциде

Ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами в одностороннем порядке против Венесуэлы, являются экономическим геноцидом, заявил президент республики Николас Мадуро. Он добавил, что из-за санкций страна потеряла $642 млрд, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Глава государства уточнил, что потери национальной экономики в целом, государственного и частного секторов в период с 2015 по 2022 год составили $642 млрд.

«Это геноцид, экономическая резня!», — подчеркнул Мадуро.

Президент отметил, что нефтяная отрасль Венесуэлы потеряла свыше $323 млрд. Кроме того, национальная авиакомпания Conviasa лишилась из-за рестрикций возможности использовать 40 своих лайнеров.