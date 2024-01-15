Кулеба заявил, что решал вопросы в Европе с помощью борща и водки

Приглашение на домашний обед с борщом и водкой позволяло главе МИД Украины Дмитрию Кулебе решать любые вопросы, когда он работал послом в Совете Европы. С таким утверждением он выступил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" .

"Когда я был послом в Совете Европы в Страсбурге, у меня был "клуб борща". Идея такая: варится борщ у меня в квартире, в резиденцию посла приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало. Работало безотказно для решения любых вопросов. Все любят поесть и выпить в тех или иных объемах", - рассказал глава украинской дипломатии.

О своих кулинарных пристрастиях Кулеба в сентябре 2023 года уже рассказывал госсекретарю США Энтони Блинкену, которого он пригласил в Киеве в ресторан быстрого питания McDonald's. Тогда он признал, что в студенческие годы его лучшим завтраком с похмелья были "двойной чизбургер и большая кола". На это американский коллега лишь выразил надежду, что подобное состояние бывало у украинского министра нечасто.