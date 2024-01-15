Верховная рада Украины осталась без отопления
Здание Верховной рады на неизвестный срок осталось без отопления из-за коммунальной аварии, рассказал в соцсетях парламентарий Ярослав Железняк. Об этом пишет РИА «Новости».
Депутат пояснил, что на этой неделе Рада будет заседать в здании без отопления. Он добавил, что произошла авария с трубой.
«[На фоне этого] фраза «отмороженные депутаты» заиграла новыми красками», — заметил Железняк.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел повторный прорыв канализации. По словам журналистов, власти «распилили» деньги на ремонт, поэтому труба лопнула в том же месте, где и 10 января.
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