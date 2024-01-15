Верховная рада Украины осталась без отопления

Здание Верховной рады на неизвестный срок осталось без отопления из-за коммунальной аварии, рассказал в соцсетях парламентарий Ярослав Железняк. Об этом пишет РИА «Новости».

Депутат пояснил, что на этой неделе Рада будет заседать в здании без отопления. Он добавил, что произошла авария с трубой.

«[На фоне этого] фраза «отмороженные депутаты» заиграла новыми красками», — заметил Железняк.