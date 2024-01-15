$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Число погибших при взрыве в Баку увеличилось до семи

Обновлённые данные приводит МЧС Азербайджана.

Число погибших при взрыве в Баку увеличилось до семи
© РИА Новости

«В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что тело седьмого погибшего при взрыве и пожаре в мебельном цехе достали из-под завалов.

Ранее сообщалось о шести жертвах и 24 пострадавших.Взрыв, за которым последовал пожар, произошёл сегодня днём на предприятии в Бинагадинском районе. Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовного дела.

В мире
Происшествия