Число погибших при взрыве в Баку увеличилось до семи
Обновлённые данные приводит МЧС Азербайджана.
«В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что тело седьмого погибшего при взрыве и пожаре в мебельном цехе достали из-под завалов.
Ранее сообщалось о шести жертвах и 24 пострадавших.Взрыв, за которым последовал пожар, произошёл сегодня днём на предприятии в Бинагадинском районе. Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовного дела.