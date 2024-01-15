Число погибших при взрыве в Баку увеличилось до семи

Там добавили, что тело седьмого погибшего при взрыве и пожаре в мебельном цехе достали из-под завалов.

Ранее сообщалось о шести жертвах и 24 пострадавших.Взрыв, за которым последовал пожар, произошёл сегодня днём на предприятии в Бинагадинском районе. Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовного дела.