Пенсионер в маске ворвался в отделение банка и похитил 64 тысячи долларов

В штате Калифорния пенсионер, 40 лет отсидевший в тюрьме за ограбления, ворвался в банк и вынес 64 тысячи долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.

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В Лос-Анджелесе 71-летний мужчина ворвался в отделение банка и угрожая оружием потребовал открыть хранилище, оттуда он достал 64 тысячи долларов и скрылся на автомобиле.

Спустя несколько часов мужчину удалось задержать, полицейские остановили его машину, при обыске в салоне были обнаружены наличные и пистолет.