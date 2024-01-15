Зеленский обратился к Китаю из-за конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к КНР со словами о том, что он страна играет большую мировую роль. Глава Киева хочет, чтобы Китай был вовлечен в украинский саммит мира из-за конфликта между Россией и Украиной.

«Китай играет большую роль в мире, поэтому мы бы очень хотели, чтобы Китай также был вовлечен в нашу формулу, в саммит», — передает РБК Украина со ссылкой на Зеленского.

Но, по его словам, не все зависит от желания Киева. Украинский глава надеяться на то, что в саммите мира будут задействованы все цивилизованные страны.