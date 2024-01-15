В Эстонии оценили время для подготовки ЕС к угрозе со стороны РФ

Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО, заявила The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Отмечается, что речь идет о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять восстановившим силы войскам РФ.

По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины, — сказала политик.

Ранее сообщалось,что Эстония одобряет нанесение Украиной ударов по территории России, заявил президент республики Алар Карис во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Эстонский лидер уточнил, что речь идет об ударах, которые могут быть нанесены с помощью оружия, полученного Киевом от Запада.