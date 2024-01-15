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В офисе Зеленского сожалеют, что Китай не обсуждает «формулу Зеленского»

Киев сожалеет, что КНР не принимает участие в обсуждении "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, передает РИА Новости.

В офисе Зеленского сожалеют, что Китай не обсуждает «формулу Зеленского»
© Kaniuka Ruslan/Global Look Press

По его словам, украинская сторона хочет, чтобы данную "формулу" обсуждал максимально широкий круг государств, и Киев приглашал Пекин подключиться к обсуждениям.

"К сожалению, на Мальте и здесь (в Давосе на дискуссии по "формуле мира") нет представителя Китая. Мы приглашали и продолжим приглашать. Для нас важно присутствие Китая за столом переговоров. Мы надеемся, что в будущем Китай будет принимать участие, поскольку это важная влиятельная страна", - сказал Ермак на пресс-конференции в швейцарском городе Давос, в котором проходит Всемирный экономический форум.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что слова Зеленского о том, что его "формулу мира" поддерживают почти 150 стран, являются лживыми.

В ноябре 2022 года Зеленский представил свою "формулу мира", состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

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