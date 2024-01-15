В офисе Зеленского сожалеют, что Китай не обсуждает «формулу Зеленского»

"К сожалению, на Мальте и здесь (в Давосе на дискуссии по "формуле мира") нет представителя Китая. Мы приглашали и продолжим приглашать. Для нас важно присутствие Китая за столом переговоров. Мы надеемся, что в будущем Китай будет принимать участие, поскольку это важная влиятельная страна", - сказал Ермак на пресс-конференции в швейцарском городе Давос, в котором проходит Всемирный экономический форум.