Сиделка украла у 105-летней пенсионерки кредитную карту и потратила все деньги

В штате Флорида полицейские задержали 41-летню сиделку 105-летней долгожительницы, женщина украла у пенсионерки кредитную карту и потратила деньги на покупки в торговом центре. Об этом сообщает The Sun.

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В полицию обратились родственники 105-летней жительницы Флориды после того, как у пенсионерки оказалась заблокирована банковская карта из-за большого количества подозрительных транзакций.