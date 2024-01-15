Президент Киргизии заявил о срыве госпереворота

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в республике был сорван государственный переворот. Соответствующее заявление он сделал в интервью информационному агентству "Кабар".
Глава государства высказался о видео с руководителем строительной компании KG Group Имамидином Ташовым и активистом Тилекматом Куреновым, на котором они "обсуждали планы о совершении революции в Кыргызстане".
По словам Жапарова, народ Киргизии не последует за этими людьми.
"У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может "кормиться с кормушки". Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы", — сказал президент.
Он также отметил, что сейчас нет "никакого основания для смены власти" в стране. Жапаров заверил, что нынешнее руководство Киргизии "не допустит появления поводов для этого".
В этом же интервью он сказал, что первые две революции, которые произошли в Киргизии в 2005 и 2010 годах, спонсировались из-за рубежа. По словам Жапарова, третья революция произошла неожиданно, без какого-либо участия иностранных государств.