Президент Киргизии заявил о срыве госпереворота

"У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может "кормиться с кормушки". Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы", — сказал президент.