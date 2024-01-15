В Киеве из-за мобилизации значительно сократилось число таксистов

«Вижу, что там и там блокпосты. Тогда я не выезжаю или не беру заказ в тот район. Но вообще, если есть информация, что ТЦК (территориальные центры комплектования — прим. «Ленты.ру») активизировались, не еду даже за большие деньги. Лучше я подожду, а потом заработаю», — объясняет неназванный украинский таксист.