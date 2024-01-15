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Дом Николая Гоголя в Одессе хотят превратить в отель

В центре Одессы после 20-летнего запустения было решено превратить в апарт-отель дом, в котором писатель Николай Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ». Lenta.ru

По информации СМИ, объект взяла под свой контроль компания по управлению премиальными гостиницами, ресторанами и их строительству Maestro Hotel Management. Вечерняя Москва

Представитель компании заявил, что «внешний вид дома будет сохранен до мельчайших деталей». RT на русском

Как сообщили изданию в компании, апарт-отель получит название Rosset в честь Александры Осиповны Смирновой (Россет), с которой писателя связывала глубокая дружеская и духовная близость. ТАСС

Дом Николая Гоголя в Одессе хотят превратить в отель
© globallookpress.com
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