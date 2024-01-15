The Independent: встреча по «формуле мира» Зеленского закончилась ничем

Новая встреча на высоком уровне, посвященная обсуждению «формулы мира» Владимира Зеленского, завершилась без каких-либо значимых результатов. Об этом рассказало британское издание The Independent.

Встреча прошла в Швейцарии 14 января — накануне начала Всемирного экономического форума в Давосе. В ней приняли участие советники по национальной безопасности из 83 стран, в том числе 18 представителей азиатских стран и 12 — африканских. Они «не смогли найти общей точки зрения по прекращению конфликта», подчеркивает издание.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что встреча «помогла прояснить некоторые моменты для будущих дискуссий». Украина надеялась договориться о проведении встречи на уровне лидеров стран, но никаких соглашений заключено не было.

The Independent отмечает, что во встрече не участвовали Россия и Китай, хотя Пекин активно призывали присоединиться. В то же время украинские власти отметили активное участие представителей Индии, Бразилии и Саудовской Аравии, которые поддерживают хорошие отношения с Россией.

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, Зеленский предложил «Большой двадцатке» принять «формулу мира» из десяти пунктов, которые, по его мнению, способны завершить украинский кризис «справедливо, на основе устава ООН и международного права».

Зеленский заявил, что среди прочего формула подразумевает, что «никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может».