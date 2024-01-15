The Independent: встреча по «формуле мира» Зеленского закончилась ничем
Новая встреча на высоком уровне, посвященная обсуждению «формулы мира» Владимира Зеленского, завершилась без каких-либо значимых результатов. Об этом рассказало британское издание The Independent.
Встреча прошла в Швейцарии 14 января — накануне начала Всемирного экономического форума в Давосе. В ней приняли участие советники по национальной безопасности из 83 стран, в том числе 18 представителей азиатских стран и 12 — африканских. Они «не смогли найти общей точки зрения по прекращению конфликта», подчеркивает издание.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что встреча «помогла прояснить некоторые моменты для будущих дискуссий». Украина надеялась договориться о проведении встречи на уровне лидеров стран, но никаких соглашений заключено не было.
The Independent отмечает, что во встрече не участвовали Россия и Китай, хотя Пекин активно призывали присоединиться. В то же время украинские власти отметили активное участие представителей Индии, Бразилии и Саудовской Аравии, которые поддерживают хорошие отношения с Россией.
Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, Зеленский предложил «Большой двадцатке» принять «формулу мира» из десяти пунктов, которые, по его мнению, способны завершить украинский кризис «справедливо, на основе устава ООН и международного права».
Зеленский заявил, что среди прочего формула подразумевает, что «никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может».
Также Зеленский призвал освободить всех украинских пленных, восстановить безопасность Запорожской АЭС, ввести ценовые потолки на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.