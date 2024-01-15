FT: пропалестинские активисты готовили акцию против лондонской биржи

В Британии арестовали шестерых пропалестинских активистов, которые планировали приковать себя к дверям Лондонской фондовой биржи (LSE), чтобы помешать ее открытию для торгов. Как пишет Financial Times, в лондонской полиции считают, что эта акция могла бы иметь серьезные последствия.

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31-летний мужчина был арестован в Ливерпуле по подозрению в заговоре с целью причинения преступного ущерба, еще пять человек, предположительно, принимавших участие в том же заговоре, позже были задержаны в Ливерпуле, Лондоне и Брайтоне. Полиция получила информацию о запланированных протестах от газеты Daily Express. Журналисты вели расследование больше двух месяцев, один из них внедрился в организацию активистов, выдав себя за их сторонника.

Активисты хотели приковать себя к дверям наручниками и скрыть кисти таким образом, чтобы полицейским не удалось их быстро освободить. По данным газеты, активисты также планировали разлить у входа в здание красную краску и разбросать «кровавые деньги» — испачканные краской фальшивые банкноты.

По версии полиции, активисты планировали заблокировать здание биржи в понедельник, 15 января. Они использовали тактику, аналогичную той, которую применяли экоактивисты, выступающие против нефтедобычи.

«Это значимые аресты. Мы считаем, что эта группа была готова пойти на разрушительные действия, которые могли бы иметь серьезные последствия», — заявил представитель британской полиции Шан Томас.

В действительно неясно, какое воздействие на рынки имела бы акция, подчеркивает Financial Times. В штаб-квартире LSE не ведется физическая торговля, поэтому маловероятно, что блокировка дверей повлияла бы на торги.