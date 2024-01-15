Турецкие экономисты не примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за позиции организаторов мероприятия по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство Bloomberg.

Ситуация на Ближнем востоке резко обострилась после того, как представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа. Военные действия сопровождались бомбардировками, масштабными разрушениями и гибелью тысяч мирных жителей в секторе Газа.

При этом осведомленные источники утверждают, что министр финансов Турции Мехмет Симсек планировал присутствовать в Давосе, однако президент страны попросил чиновников пропустить Всемирный экономический форум.

Источники издания связали такое решение главы Турции с тем, что основатель и исполнительный председатель форума Клаус Шваб осудил «террористические атаки ХАМАСа на Израиль».

«Решение Эрдогана отозвать высокопоставленных чиновников с саммита осложнит усилия Турции по восстановлению связей с глобальными инвесторами», - отмечается в статье.

Ранее Эрдоган выступил с резким осуждением действий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его «мясником сектора Газа» и сравнив с Адольфом Гитлером.