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Французский политик призвал уничтожить НАТО

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Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал «уничтожить НАТО», чтобы установился глобальный мир. Об этом Филиппо написал на своей странице в соцсети X.

Филиппо обратил внимание на статью немецкого таблоида Bild, который опубликовал внутренний документ Бундесвера. В этом документе, отмечает политик, упоминается подготовка немецкой армии «в течение нескольких недель, обязательно в феврале» к «вооруженному конфликту с Россией». Он подчеркнул, что «десятки тысяч немецких солдат готовы к отправке», и призвал Францию выйти из НАТО. По его мнению, альянс необходимо уничтожить, так как «безумцы из «Глубинного государства», использующие европейский континент в качестве игровой площадки, не отказались от Третьей мировой войны».

«Не давать Зеленскому больше ни цента»

Депутат немецкого правительства от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал Владимира Зеленского, отметив, что он лишь ищет, «где можно взять что-то еще». В интервью Deutschland Kurier Науйок заявил, что США отдаляются от украинского кризиса, поэтому Зеленский все чаще обращается к Европе.

Депутат призвал «не давать Зеленскому больше ни цента». Науйок обратил внимание, что сначала Германия заложила в бюджет на 2024 год четыре миллиарда евро на помощь Украине, но затем эта сумма была увеличена до восьми миллиардов. В то же время Германия опустилась в индексе развития стран мира с восьмого на 26-е место и в какой-то момент «ей самой понадобится помощь», подчеркнул депутат.

Члены ХАМАС показали видео с тремя заложниками

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с тремя израильскими заложниками, удерживаемыми в секторе Газа. Израиль назвал это частью психологической войны, пишет The Times of Israel.

В 37-секундном видео 26-летняя Ноа Аргамани, 53-летний Йосси Шараби и 38-летний Итай Свирски попросили израильское правительство вернуть их домой. Представитель ХАМАС Абу Обейда ранее заявил, что многие заложники погибли в результате израильских атак, а остальные «каждый час находятся в огромной опасности, а всю ответственность за это несут руководство и армия противника».

Еще одна страна решила разорвать отношения с Тайванем

Тихоокеанское островное государство Науру объявило, что разорвет дипломатические отношения с Тайванем и официально признает материковый Китай своим союзником. Как пишет The Independent, это произошло всего через день после того, как критик Китая Лай Циндэ был избран новым президентом Тайваня. В Науру заявили, что республика больше не будет признавать Тайвань в качестве отдельной страны и начнет считать его неотъемлемой частью Китая.

Китай приветствовал этот шаг, Тайвань же обвинил Пекин в подкупе Науру. В МИД Тайваня назвали целью Китая «сокрушение демократии». Науру стало вторым государством, разорвавшим связи с Тайванем с весны 2023 года (тогда такое решение принял Гондурас). Сейчас Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 12 суверенными государствами и территориями, включая Ватикан. Китай уже давно ведет глобальную кампанию против дипломатических отношений разных стран с Тайванем, отмечает The Independent. Несмотря на это, Тайбэй сохраняет крепкие неофициальные связи со многими крупными странами, включая США, особенно когда дело касается торговли: Тайвань - крупнейший в мире производитель полупроводников. США и Канада поздравили Лай Циндэ с избранием, а в Китае их раскритиковали, заявив, что западные страны «пересекают красную линию».

В соцсетях призвали Зеленского «сдаться России»

Во Всемирном экономическом форуме в Давосе 15 января примет участие Владимир Зеленский, который будет выступать в поддержку своей «формулы мира». РИА Новости рассказало, что пользователи соцсетей в ответ на сообщения о планах Зеленского призвали его «сдаться России».

Пользователь соцсети X под ником Gabe заявил, что «формула мира» «загоняет еще больше украинцев в могилу». Yakubetts подчеркнул, что мирное решение невозможно без участия России.