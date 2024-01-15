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На финской АЭС «Ловииса» выявили неисправность

На АЭС «Ловииса» на юге Финляндии выявили неисправность, ее мощности снижены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила финская энергетическая компания Fortum.

На финской АЭС «Ловииса» выявили неисправность
© Unsplash

Как рассказали в организации, неполадка возникла на втором энергоблоке в системе учета электроэнергии в распределительной сети.

«Станция остановлена, расследование неисправности продолжается. Инцидент не представляет опасности для людей, станции и окружающей среды», — добавили в Fortum.

Согласно информации энергобиржи Nordpool, мощность АЭС стала снижаться в воскресенье, 14 января. Восстановиться она должна не позднее вечера среды, 17 января.

АЭС «Ловииса» находится на финском острове Хястхолмен. Станция имеет два энергоблока номинальной электрической мощностью 440 МВт. В общей сложности они производят свыше 10% потребляемой Финляндией электроэнергии.

Напомним, что это не первый сбой на финских АЭС за последние месяцы. 29 ноября работу из-за неисправности приостановила станция «Олкилуото-3». За десять дней, 19 ноября, на ней случилась еще одна поломка — на возобновление работоспособности потребовалось двое суток.

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