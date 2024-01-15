На финской АЭС «Ловииса» выявили неисправность
На АЭС «Ловииса» на юге Финляндии выявили неисправность, ее мощности снижены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила финская энергетическая компания Fortum.
Как рассказали в организации, неполадка возникла на втором энергоблоке в системе учета электроэнергии в распределительной сети.
«Станция остановлена, расследование неисправности продолжается. Инцидент не представляет опасности для людей, станции и окружающей среды», — добавили в Fortum.
Согласно информации энергобиржи Nordpool, мощность АЭС стала снижаться в воскресенье, 14 января. Восстановиться она должна не позднее вечера среды, 17 января.
АЭС «Ловииса» находится на финском острове Хястхолмен. Станция имеет два энергоблока номинальной электрической мощностью 440 МВт. В общей сложности они производят свыше 10% потребляемой Финляндией электроэнергии.
Напомним, что это не первый сбой на финских АЭС за последние месяцы. 29 ноября работу из-за неисправности приостановила станция «Олкилуото-3». За десять дней, 19 ноября, на ней случилась еще одна поломка — на возобновление работоспособности потребовалось двое суток.