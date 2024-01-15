На финской АЭС «Ловииса» выявили неисправность

На АЭС «Ловииса» на юге Финляндии выявили неисправность, ее мощности снижены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила финская энергетическая компания Fortum.

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Как рассказали в организации, неполадка возникла на втором энергоблоке в системе учета электроэнергии в распределительной сети.

«Станция остановлена, расследование неисправности продолжается. Инцидент не представляет опасности для людей, станции и окружающей среды», — добавили в Fortum.

Согласно информации энергобиржи Nordpool, мощность АЭС стала снижаться в воскресенье, 14 января. Восстановиться она должна не позднее вечера среды, 17 января.

АЭС «Ловииса» находится на финском острове Хястхолмен. Станция имеет два энергоблока номинальной электрической мощностью 440 МВт. В общей сложности они производят свыше 10% потребляемой Финляндией электроэнергии.