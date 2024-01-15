Война Израиля и ХАМАС: о чем пишут СМИ в 101-й день конфликта

Понедельник, 15 января — 101-й день противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС. Новый этап войны сопровождается многотысячными акциями протеста, которые прошли в Европе и на Ближнем Востоке, а США теперь публично призывают Израиль к деэскалации, рассказали СМИ.

Война Израиля и ХАМАС, продолжающаяся уже более ста дней, стала самым продолжительным, самым кровавым и самым разрушительным конфликтом между заклятыми врагами, отмечается в статье Associated Press. После смертоносного нападения ХАМАС 7 октября Израиль продолжает «безжалостно наносить по сектору Газа удары, которые привели к беспрецедентным разрушениям, сравняв с землей целые кварталы».

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Израильские военные заявляют, что свернули операции на севере региона, в наиболее пострадавшей части Газы. Но на юге, где, по данным Израиля, скрываются лидеры ХАМАС, ЦАХАЛ продвигается вперед в полную силу.

По данным Минздрава Газы, Израиля и международных наблюдателей, количество палестинцев, погибших в секторе Газа, составляет 23 843 человека, а количество жертв в Израиле — 1200 человек. На женщин и детей в Газе приходится примерно две трети погибших. Также в секторе Газа погибли 148 сотрудников ООН, как минимум 377 медиков и 82 журналиста.

Количество поврежденных и разрушенных в Газе зданий составляет 45-56 процентов. По оценке правозащитников, 576 600 человек (26 процентов населения) сталкиваются с голодом.

Количество раненых палестинцев оценивается более чем в 60 тысяч человек, израильтян — 12 536 человек. В заложниках у ХАМАС остаются 132 человека.

Израильтяне отметили сто дней войны 100-минутным перерывом в рабочем дне и митингами с призывом к возвращению заложников, рассказала The Guardian. Аналитики и военные чиновники в Израиле говорят, что конфликт может продолжаться в течение многих месяцев или даже лет, а простые израильтяне описывают происходящее как «жизнь в экзистенциальном страхе». Как отмечает газета, политическое будущее израильского премьера Биньямина Нетаньяху зависит от того, удастся ли ему убедить избирателей, что он достиг военных целей и не несет личной ответственности за неудачи, предшествовавшие нападению ХАМАС.

После ста дней конфликта в Белом доме заявили, что «настало подходящее время» снизить интенсивность операций в секторе Газа, сообщает ABC News. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США ведут переговоры с Израилем «о переходе к операциям низкой интенсивности». Комментарии Кирби выявили растущие разногласия между близкими союзниками, отмечает портал. Израиль продолжает утверждать, что ХАМАС несет ответственность за жертвы среди палестинского населения, намеренно используя гражданские здания и совершая атаки из густонаселенных городских районов.

Нетаньяху не отказался от своего обещания двигаться вперед до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен и все заложники не будут освобождены.