В Ливане нескольким ведомствам приказали быть готовыми к началу войны

Правительство Ливана приказало подконтрольным ведомствам быть готовыми к войне с Израилем
Ряд ведомств Ливана получили указание властей быть готовыми к возможному началу войны с Израилем. О таком распоряжении правительства страны сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Отмечается, что такие приказы получили несколько ливанских министерств и больниц.
Ранее СМИ рассказали, что, начиная с 8 октября прошлого года, Ливан выпустил в сторону Израиля свыше двух тысяч ракет и 350 беспилотников-камикадзе. Атаки унесли жизни 12 военнослужащих и семерых поселенцев, было ранены 170 человек. Израильтяне эвакуировали 115 тысяч человек, проживавших в четырех десятках населенных пунктов на севере Израиля, включая приграничный город Кирьят-Шмона.
В Ливане жертвами израильских бомбардировок стали 32 мирных жителя, а "Хезболла" потеряла 153 бойца.