В Ливане нескольким ведомствам приказали быть готовыми к началу войны

Ряд ведомств Ливана получили указание властей быть готовыми к возможному началу войны с Израилем. О таком распоряжении правительства страны сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Ранее СМИ рассказали, что, начиная с 8 октября прошлого года, Ливан выпустил в сторону Израиля свыше двух тысяч ракет и 350 беспилотников-камикадзе. Атаки унесли жизни 12 военнослужащих и семерых поселенцев, было ранены 170 человек. Израильтяне эвакуировали 115 тысяч человек, проживавших в четырех десятках населенных пунктов на севере Израиля, включая приграничный город Кирьят-Шмона.