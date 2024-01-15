Власти Китая отказались присоединиться к битве за Красное море, в которой США и Великобритания выступают против Ирана и хуситов: глава КНР Си Цзиньпин считает, что цена участия была бы выше, чем бездействия. Об этом сообщает Bloomberg.

Пока США и Британия наносят удары, чтобы помешать поддерживаемым Ираном йеменским хуситам атаковать корабли в Красном море, Китай «снова счастливо сидит в сторонке».

Связано это с не с тем, что вторую по величину экономика мира не волнует ситуация в Красном море, отмечает агентство. Китай импортирует около половины своей сырой нефти с Ближнего Востока и экспортирует больше продукции в ЕС, чем в США.

По оценке Bloomberg Intelligence, индекс контейнерных перевозок Шанхая на прошлой неделе вырос до самого высокого уровня с сентября 2022 года, что отражает дополнительные расходы, которые Китаю приходится нести из-за отправки кораблей в обход.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, заявили, что в Китае «не видят особой выгоды от более сильной позиции» по этому кризису. Си не вмешивается в борьбу США и их союзников с хуситами, а на Ближнем Востоке тем временем растут антиамериканские настроения. Сам он в итоге остается «нейтральным арбитром» и держит свои силы в готовности к борьбе на Тайване.