В МИД Индонезии заявили о поддержке принципа «одного Китая»
Индонезия поддерживает принцип «одного Китая» на фоне ситуации с выборами в Тайване. Об этом сообщил представитель индонезийского МИД Лалу Мухамад Икбал.
По его словам, Индонезия внимательно наблюдает за развитием событий на Тайване.
«Индонезия продолжает последовательно соблюдать политику принципа «одного Китая», — приводит РИА Новости заявление Икбала.
Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.
Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.