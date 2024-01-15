В МИД Индонезии заявили о поддержке принципа «одного Китая»

Индонезия поддерживает принцип «одного Китая» на фоне ситуации с выборами в Тайване. Об этом сообщил представитель индонезийского МИД Лалу Мухамад Икбал.

По его словам, Индонезия внимательно наблюдает за развитием событий на Тайване.

«Индонезия продолжает последовательно соблюдать политику принципа «одного Китая», — приводит РИА Новости заявление Икбала.

Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.