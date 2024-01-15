Пока вы спали: сбитые ракеты в Курской области и эксперимент РФ с косметикой

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В Конгрессе договорились о продлении финансирования ведомств США

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В Конгрессе США достигли договоренностей относительно проекта закона, предусматривающего продление финансирования одних правительственных структур до 1 марта, а других - до 8 марта, сообщает ТАСС.

Как заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, достигнутые двухпартийные договоренности о расходах позволят решать серьезные проблемы, которые есть в стране и за рубежом.

Как отметил законодатель, в консультациях относительно законопроекта участвовали также лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Глава МВФ допустила, что ИИ может сократить количество рабочих мест

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) может сказаться на сокращении количества рабочих мест, а также на усилении неравенства в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

По ее словам, ИИ затронет около 40% рабочих мест по всему миру, заменив одни и дополнив другие.

Георгиева высказалась за продуманный баланс политических мер, чтобы использовать его потенциал.

Над Курской областью сбили три украинские ракеты

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью три украинские ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Романа Старовойта.

«Спасибо нашим защитникам!», - заявил он.

Отмечается, что ракеты сбили над территорией Фатежского района.

КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Пхеньян 14 января испытал твердотопливную баллистическую ракету средней дальности, сообщает ТАСС.

Она была оснащена гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Испытания не оказали влияния на безопасность соседних стран.

Проверялись характеристики «планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой боеголовки».

В России стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

15 января в России стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, сообщает ТАСС.

Пилотный проект будет продолжаться до 28 февраля 2025 года. В ходе него будет отработана маркировка средств для макияжа и ухода за кожей, средств для волос, для гигиены полости рта и зубов, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств.