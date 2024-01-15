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Глава МИД КНР Ван И призвал созвать масштабную международную конференцию по Газе

Китай призывает к созыву более масштабной и авторитетной мирной конференции для урегулирования в секторе Газа.

Глава МИД КНР призвал созвать масштабную международную конференцию по Газе
© РИА Новости

С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Реализация решения «о двух государствах» является неизбежным путём справедливого решения палестинского вопроса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с Ван И украинский кризис и ситуацию в Газе.

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 9 тыс. радикалов в Газе за 100 дней конфликта

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Сергей Лавров