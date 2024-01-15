Глава МИД КНР призвал созвать масштабную международную конференцию по Газе

Глава МИД КНР Ван И призвал созвать масштабную международную конференцию по Газе
Китай призывает к созыву более масштабной и авторитетной мирной конференции для урегулирования в секторе Газа.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Реализация решения «о двух государствах» является неизбежным путём справедливого решения палестинского вопроса», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с Ван И украинский кризис и ситуацию в Газе.