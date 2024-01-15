Глава МИД КНР призвал созвать масштабную международную конференцию по Газе

Китай призывает к созыву более масштабной и авторитетной мирной конференции для урегулирования в секторе Газа.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Реализация решения «о двух государствах» является неизбежным путём справедливого решения палестинского вопроса», — цитирует его РИА Новости.