Австралия утилизирует самолеты вместо отправки их Украине

Австралия приняла решение утилизировать списанные вертолеты MRH-90 Taipan, которые хотел получить Киев. Об этом сообщает ABC News. По информации источника, такое решение было принято из-за проблем с безопасностью и эксплуатацией техники. Отмечается, что в декабре 2023 года Украина просила передать эти вертолеты ей, несмотря на их состояние.