Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на мачте чемпионата Европы по гандболу. Инцидент произошел во время встречи сборной Германии с командой из Северной Македонии, пишет Bild.

На 13 минуте игры диктор рассказал, что Шольц пришел поболеть за сборную. Факт присутствия политика вызвал негодование десятков болельщиков, которые стали громко освистывать канцлера. Матч завершился победой Германии со счетом 34:25.

Напомним, что ранее Шольц разозлил своим видом жителей федеральной земли Саксонии-Анхальт на востоке Германии. В начале года в регионе произошел сильный потоп — на Рождество из-за ливней уровень воды в реках Рур и Эльба поднялся, и они вышли из берегов. Политик выбрал для поездки водонепроницаемые резиновые сапоги, что вызвало раздражение со стороны горожан. Как отмечали СМИ, таким нарядом он хотел заработать политические очки.