На Украине разочарованы тем, что Китай не обсуждает "формулу Зеленского"

Украинские власти сожалеют, что Пекин не участвует в обсуждении так называемой «формулы мира», которую продвигает Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

По его словам, Украина хочет, чтобы эту «формулу» обсуждало максимум стран, и Киев приглашал Пекин присоединиться к обсуждениям. Ермак выразил уверенность, что «в будущем Китай будет принимать участие, поскольку это важная влиятельная страна».