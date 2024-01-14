Вице-спикер парламента Словакии заявил о решении баллотироваться в президенты

Вице-спикер Национального совета (однопалатный парламент) Словакии Андрей Данко решил выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах, которые состоятся 23 марта. Об этом Данко сообщил, выступая в эфире Словацкого телевидения.

"Буду участвовать в борьбе за кресло президента Словакии, - сказал он. - В мою поддержку для регистрации кандидатом [на выборах] было собрано более 17 тыс. подписей избирателей".

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Согласно законодательству республики, претендент на высший государственный пост должен собрать более 15 тыс. подписей или заручиться поддержкой 15 из 150 депутатов парламента.

Данко возглавляет входящую в правительственную коалицию Словацкую национальную партию. Он проинформировал, что в случае неудачи в первом туре выборов будет рекомендовать своим сторонникам голосовать за близкого ему по взглядам политика во втором туре.

"Буду готов поддержать более сильного кандидата", - сказал вице-спикер.

По мнению Данко, лучшим претендентом на пост главы государства является премьер-министр Роберт Фицо, который не намерен участвовать в выборах. 19 апреля, как ожидается, о выдвижении своей кандидатуры объявит спикер парламента, лидер партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини.

Согласно результатам опросов общественного мнения, он является самым популярным политиком Словакии и может обеспечить себе победу уже в первом туре выборов, набрав более 50% голосов.

Если никто не наберет в первом туре свыше 50% голосов, то второй тур, в который пройдут два получивших наибольшее число голосов кандидата, состоится 6 апреля. О решении баллотироваться в президенты уже объявили бывшие министры иностранных дел Иван Корчок и Ян Кубиш. Их примеру намерен последовать экс-председатель Верховного суда Словакии Штефан Гарабин.

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