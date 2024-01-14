Премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, отметив неправильный королевский дом на снимке нового короля на своей странице в социальной сети. Об этом сообщило издание BT.

В воскресенье, 14 января, Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, которая правила 52 года.

— Метте Фредериксен хотела выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в соцсети. К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии, — говорится в статье.

На снимке в соцсети запечатлен новый король Дании в парадной форме, но вместо датского королевского дома отмечен норвежский.

— Прошло примерно полчаса, прежде чем неправильный тег исправили, — сказано в публикации.