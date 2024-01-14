CBS: Трампа поддерживают 69% сторонников республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп со значительным отрывом лидирует в рейтинге кандидатов Республиканской партии на предстоящих праймериз. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на исследование компании YouGov.

О своей поддержке экс-президента заявили 69% сторонников Республиканской партии. Они намерены отдать за него голос на праймериз. Это самый высокий показатель для Трампа в подобных опросах.

На втором месте с большим отрывом находится губернатор Флориды Рон Десантис. В его пользу высказались 14% опрошенных. Бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли поддержали 12% респондентов.