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CBS: Трампа поддерживают 69% сторонников республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп со значительным отрывом лидирует в рейтинге кандидатов Республиканской партии на предстоящих праймериз. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на исследование компании YouGov.

CBS: Трампа поддерживают 69% сторонников республиканцев
© globallookpress.com

О своей поддержке экс-президента заявили 69% сторонников Республиканской партии. Они намерены отдать за него голос на праймериз. Это самый высокий показатель для Трампа в подобных опросах.

На втором месте с большим отрывом находится губернатор Флориды Рон Десантис. В его пользу высказались 14% опрошенных. Бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли поддержали 12% респондентов.

Британская газета The Financial Times ранее спрогнозировала поражение Трампа на выборах президента США, отмечает «Радиоточка НСН».

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