В Польше поспорили о количестве бездомной молодежи

«Данные недавнего исследования показывали, что в Польше люди живут на улице годами. Три четверти опрошенных заявляют, что они бродяжничают два года и дольше. Почти 30 процентов имеют "бездомный" стаж от пяти до десяти лет, а еще 30 процентов — уже более десяти лет», — говорится в статье.