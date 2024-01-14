Кирби: решение Остина не сообщать Байдену о раке простаты является проблемой

Решение министра обороны США Ллойда Остина скрыть от американского президента Джо Байдена свой онкологический диагноз — это проблема. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

«Это является проблемой», — отметил он.

По словам Кирби, необходимо иметь больше ответов по данному вопросу, поскольку «так быть не должно». Он обратил внимание, что для этого и начали расследование.

Накануне в Пентагоне рассказали о состоянии главы ведомства. Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер сказал, что Остин, у которого диагностировали рак простаты, находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.