МИД ФРГ: ЕС активно ведет переговоры о начале операции в Красном море

Страны ЕС ведут активные переговоры о скорейшем начале морской операции в Красном море для защиты судоходства от нападений со стороны хуситов. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Об этом ведутся интенсивные переговоры. Надеемся, что мы сможем прийти к соглашению как можно быстрее», — цитирует её РИА Новости .

Ранее испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания не будет блокировать новую миссию Европейского союза по патрулированию в Красном море, однако не планирует к ней присоединяться.