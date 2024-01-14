Белый дом призвал Израиль снизить интенсивность боев в Газе

Вашингтонская администрация считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, США обсуждают это с властями еврейского государства. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

"Я могу сказать, что госсекретарь [США Энтони] Блинкен только что вернулся из региона, что мы активно обсуждаем с ними переход к операциям меньшей интенсивности. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для такого перехода, - сказал он. - Мы считаем, что пришло время для этого перехода".

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"Они предприняли ряд предварительных шагов для этого. Вывели часть войск, немного меньше полагаются на удары с воздуха", - добавил сотрудник СНБ. По его мнению, "следующая логичная фаза после того, как они оказали давление на руководство ХАМАС, - перейти к операциям меньшей интенсивности, более нацеленным, более высокоточным, меньшему применению авиаударов".

По его словам, "это было бы верным шагом в военной кампании против ХАМАС".

"Они оказали давление на руководство, предприняли действия против него. Они смогли предпринять шаги против ресурсов и инфраструктуры, которые ХАМАС использует для совершения нападений", - подчеркнул Кирби, говоря о действиях военных еврейского государства.

Сотрудник СНБ отметил, что Вашингтон не ждет от Израиля "прекращения противодействия ХАМАС". "Они все еще являются реальной угрозой", - подчеркнул он, добавив, что власти еврейского государства "имеют полное право и обязаны" продолжить действовать против радикального движения.