Нетаньяху: Израиль будет вести войну против ХАМАС "еще много месяцев"

"Стало очевидно, что мы должны вести эту войну, и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет. Это бюджет на год, в котором мы находимся в состоянии войны. Это требует от нас гораздо больших расходов на безопасность, чем мы планировали. Мы также понимаем, что нам нужно будет инвестировать в многолетний план по освобождению Государства Израиль от зависимости от внешних закупок многих товаров, в местные закупки, в местные производственные возможности", - сказал Нетаньяху.

"В данный момент требуется прежде всего покрыть расходы на войну, что позволит нам вести войну в текущем году и завершить выполнение ее целей, включая ликвидацию ХАМАС, возвращение наших заложников и восстановление безопасности как на севере, так и на юге [Израиля], чтобы жители могли вернуться туда", - продолжил премьер. "100 дней назад монстры ХАМАС вторглись в Государство Израиль, насиловали и жгли наших граждан и брали их в заложники. Мы вернули половину из них, и мы делаем все, чтобы все они без исключения вернулись домой, и эти усилия продолжаются постоянно, даже в этот момент, - добавил он. - Мы завершим их одновременно с достижением других целей войны".