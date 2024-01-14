СМИ: Байден все больше недоволен Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и высокопоставленные чиновники недовольны поведением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет обозреватель Барак Равид в статье для портала Axios.

Автор статьи отметил, что США неоднократно направляли запросы премьеру по поводу войны в Газе, предостерегали, давали советы. Глава правительства не пожелал прислушаться к Вашингтону.

«Они [высокопоставленные чиновники] обращаются с мольбой к коалиции Нетаньяху, но раз за разом получают пощечины», — пояснил сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).

В связи с этим, пояснил эксперт, «терпение президента кончается», он испытывает «огромное разочарование».

В частности, в США недовольны тем, что Тель-Авив не разрешает расширить поставки гуманитарной помощи в анклав и тем, что Нетаньяху не желает обсуждать планы послевоенного устройства Газы.