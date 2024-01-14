Боррель предложил ЕС отправить военный флот к берегам Йемена
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам ЕС направить военные корабли в Красное море, чтобы обеспечить безопасность судоходства. Об этом он написал в блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.
В начале недели Боррель посетил Саудовскую Аравию, где обсуждал йеменский вопрос с руководством страны. Выяснилось, что саудиты не заинтересованы в военных операциях, поскольку ведут активные переговоры о заключении мирного соглашения в Йемене. Конфликт в Газе ставит эту перспективу под угрозу.
Боррель считает, что по этой причине ЕС должен взять инициативу в свои руки.
«Со своей стороны мы обсуждаем варианты помощи в восстановлении свободы судоходства, включая создание новой европейской морской операции наряду с миссией «Аталанта», которая уже действует у берегов Сомали», — написал Боррель.
По его словам, сразу после возвращения в Брюссель он представил это предложение странам-членам ЕС, обосновав его тем, что большая часть грузов, следующих транзитом через Красное море, предназначена для Европы. Блокада данного участка ведет к экономическим потерям.
Известно, что страны ЕС по-разному относятся к идее отправить флот в Красное море. Власти Испании заявили, что не намерены принимать участие в военной экспедиции, но не будут блокировать данное решение на уровне ЕС. В свою очередь немецкие СМИ сообщили, что Берлин намерен отправить 1 февраля в Красное море фрегат «Гессен».