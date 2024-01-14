Китай выразил протест США из-за «ложного сигнала» Тайваню

Китайское правительство выразило решительный протест Соединенным Штатам Америки из-за высказываний Госдепа в адрес Тайваня. Соответствующее заявление сделали в воскресенье, 14 января, в Министерстве иностранных дел КНР.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил с победой на выборах нового главу администрации Тайваня и заявил, что США рассчитывают на сотрудничество с островом в соответствии с принципом «одного Китая».

— Китай выражает сильное недовольство этим и решительный протест, уже сделал строгое представление США, — приводит заявление министерства РИА Новости.

Прошедшие на Тайване выборы не повлияют на основное направление развития отношений по обе стороны Тайваньского пролива. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии Госсовета Китая по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

Кандидаты от оппозиционных партий Тайваня признали поражение и заявили о победе на выборах кандидата от правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Главой государства стал Лай Циндэ.