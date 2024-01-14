Дерипаска предположил сроки наступления мира на Украине
Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале повестку международного саммита в Давосе.
Предприниматель уточнил, что участники саммита намереваются обсудить как экономические, так и политические вопросы. В частности, они планируют обсудить пути мирного разрешения конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине.
«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет», — отметил Дерипаска.
Бизнесмен заметил, что в любом случае, ждать мира раньше мая 2025 года не приходится.
По его словам, делегация США будет представлена на высоком уровне, на ВЭФ прибудут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Дерипаска уточнил, что на форум прибыли также 100 представителей Центробанков мира, свыше 40 министров иностранных дел, генсек ООН Антониу Гутерриш.