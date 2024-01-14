В Британии оправдали удары Запада по хуситам

Кэмерон: бездействие Запада в Красном море приведет к атакам хуситов
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал нанесение ударов по позициям хуситов в Йемене. По его мнению, Запад вынужден наносить их с тем, чтобы предупредить дальнейшие нападения на суда, пишет телеканал Sky News.
После начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа вооруженные группировки хуситов начали атаковать суда в Красном море. Их лидеры заявили о том, что нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из анклава.
«Если вы не будете действовать против хуситов в Красном море, вы увидите больше атак. [Действия хуситов] фактически являются террористическими атаками», — отметил Кэмерон.
Министр пояснил, что правительство Соединенного Королевства готово присоединиться к дальнейшим военным действиям.
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