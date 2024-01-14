В Британии оправдали удары Запада по хуситам

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал нанесение ударов по позициям хуситов в Йемене. По его мнению, Запад вынужден наносить их с тем, чтобы предупредить дальнейшие нападения на суда, пишет телеканал Sky News.

После начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа вооруженные группировки хуситов начали атаковать суда в Красном море. Их лидеры заявили о том, что нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из анклава.