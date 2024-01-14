Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии

Извержение вулкана началось в воскресенье на полуострове Рейкьянес, вблизи города Гриндавик. Об этом сообщает издание mbl.is.

Перед извержением произошла серия небольших землетрясений. Департамент общественной безопасности объявил чрезвычайное положение, была проведена эвакуация населения Гриндавика. К северу от города образовалась трещина, которая постоянно расширяется.

«Это сценарий, которого мы боялись больше всего, это сценарий когда извержение происходит вблизи населенного пункта», — высказал опасения Торвальдур Тордарсон, профессор вулканологии Исландского университета.

Он отметил, что извержение довольно малой мощности, кроме того, защитная дамба удерживает определенное количество лавы на северной стороне. Это снижает возможные негативные последствия для Гриндавика.

В Гриндавике 3,5 тысячи жителей. Большинство работает в рыбной отрасли и сфере туризма. Город расположен в непосредственной близости от вулкана Фаградальсфьядль. Он был спящим, но в 2021 году пробудился и периодически угрожает горожанам.